МИД РФ счел возможным отказ Евросоюза выдавать Шенген россиянам

Россия не исключает, что решение о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ может быть принято на уровне властей всего Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил 18 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса. Еще раз повторю: эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», — сказал Нечаев на брифинге.

Представитель ведомства отметил, что скоро об ответных мерах с российской стороны будет объявлено дополнительно. Он также добавил, что решение Финляндии ограничить число виз, выдаваемых россиянам, тоже не останется без реакции со стороны Москвы.

Ранее, 16 августа, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны Евросоюза не смогут договориться о запрете выдачи шенгенских виз для россиян. По словам Анушаускаса, этот вопрос может стать причиной разногласий даже на стадии подготовки. На стадии принятия решения из обсуждений может выйти ряд стран, но это не повод прекращать обсуждения, отметил он.

Такое же мнение высказал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявив, что сомневается в единодушии Евросоюза по вопросу отмены виз на въезд для россиян.

В свою очередь, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник указал, что страна намерена сократить количество выдаваемых виз российским туристам в 5–10 раз по сравнению с нынешним уровнем.

11 августа сейм Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам. Тогда же министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть с 18 августа границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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