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Арестович не согласился с призывом запретить выдачу виз всем россиянам

Арестович не согласился с призывом Зеленского запретить выдачу виз всем россиянам на въезд в ЕС
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Фото: Global Look Press/President.gov.ua
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович выразил несогласие с его предложением запретить выдачу виз россиянам на въезд в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает газета Washington Post.

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«Я по-прежнему не сторонник коллективной ответственности», — отметил он.

По мнению Арестовича, запрет на въезд в страны ЕС должен касаться только тех россиян, кто поддерживает президента России Владимира Путина.

При этом он отметил техническую сложность в процессе вычисления таких людей. Как подчеркнул советник, в офисе Зеленского пришли к решению, что легче запретить выдавать визы всем россиянам, нежели выбирать приверженцев идей лидера страны.

Ранее, 18 августа, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что Москва не исключает того, что власти всех стран ЕС примут решение о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он добавил, что подобные шаги не останутся без реакции со стороны Кремля.

Так, Нечаев заявил, что решение Финляндии ограничить число принимаемых заявлений на визы от граждан РФ до 500 в день Москва не проигнорирует.

Между тем в этот же день представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что страны Евросоюза, которые уже ввели ограничения на выдачу шенгенских виз для граждан РФ, будут продолжать выдавать их по гуманитарным соображениям. Введение визовых ограничений против россиян будет рассматриваться на встрече глав МИД ЕС, которая пройдет с 30 по 31 августа в Праге, добавила она.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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