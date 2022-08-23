Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия обратилась к ООН с призывом осудить убийство Дарьи Дугиной
Мир
После сноса памятника Освободителям Риги начались столкновения
Мир
РФ распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС
Мир
ВКС России уничтожили в Сирии лагерь запрещенной террористической группировки
Мир
В Риге демонтировали три скульптуры солдат памятника советским воинам
Мир
Украина расторгла с Россией договор об избежании двойного налогообложения
Мир
Зеленский отказался увольнять главнокомандующего ВСУ Залужного
Мир
Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилого дома Харькова
Мир
Аксенов назвал «Крымскую платформу» парадом политических фриков
Мир
В Италии открылась раскрывающая правду о событиях на Украине выставка
Мир
Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней
Экономика
Цена барреля нефти марки Brent превысила $100 впервые с 12 августа

Москва выразила надежду на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа — начале сентября

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия надеется, что визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) состоится в конце августа — начале сентября. Об этом во вторник, 23 августа, в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он также указал, что детали поездки МАГАТЭ на объект продолжают обсуждаться.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022