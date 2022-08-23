Москва выразила надежду на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа — начале сентября

Россия надеется, что визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) состоится в конце августа — начале сентября. Об этом во вторник, 23 августа, в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он также указал, что детали поездки МАГАТЭ на объект продолжают обсуждаться.

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