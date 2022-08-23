Эксперт оценил возможности Финляндии по размещению базы НАТО

Если Финляндия станет членом НАТО, то по определению на ее территории можно будет размещать любые военные объекты альянса. Об этом 23 августа заявил «Известиям» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он отметил, что подобное решение принимается по согласованию с правительством Финляндии штаб-квартирой НАТО и верховным главнокомандующим объединенными ВС НАТО в Европе. «Поэтому политическое заявление фриков или русофобов ни о чем не свидетельствует», — добавил эксперт.

Коротченко подчеркнул, что говорить о возможных ответных реакциях России на появление новых объектов военной инфраструктуры можно тогда, когда Финляндия будет принята в НАТО.

23 августа коалиционная партия Финляндии выступила за создание в стране постоянной базы НАТО. В политической силе отметили, что в стране можно разместить региональный командный центр или центр передового опыта для Арктического региона.

12 августа Финляндия и Эстония, входящая в НАТО, договорились о создании единой противоракетной обороны в Балтийском море. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что интеграция эстонской и финской ПРО позволит закрыть Финский залив от прохода российских военных кораблей. Балтийское море он назвал внутренним морем НАТО.

10 августа депутат парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО не позднее июня 2023 года.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.