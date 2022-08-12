Финляндия и Эстония запланировали создать совместную систему ПРО

Эстония и Финляндия договорились об объединении противоракетной обороны (ПРО) в Балтийском море. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — приводит его слова Iltalehti.

Певкур заявил, что интеграция эстонской и финской ПРО позволит закрыть Финский залив от прохода российских военных кораблей. Он также назвал Балтийское море «внутренним море НАТО».

На вооружении Эстонии состоят противокорабельные крылатые ракеты Blue Spear с дальностью полета до 290 км. Финляндия в свою очередь владеет противокорабельными ракетами МТО 85М с дальностью более 100 км.

10 августа депутат парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО не позднее июня 2023 года. По его словам, срок ратификации их вступления другими членами альянса составляет от четырех до 12 месяцев.

9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Он заявил, что его страна стала 23-й, одобрившей членство Хельсинки и Стокгольма в НАТО.

Процесс ратификации присоединения двух стран к Североатлантическому альянсу запустили в Германии 1 июля.

Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В то же время в МИД России критически отреагировали на это решение. В ведомстве заявили, что такие действия не обеспечат этим странам той безопасности, на которую они рассчитывают.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.