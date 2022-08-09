Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом опроверг предупреждение Байдена от ФБР об обысках в доме Трампа
Мир
США выделят Украине порядка $90 млн на обезвреживание наземных мин
Мир
С 1 августа 12 судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины
Мир
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Туризм
Авиакомпания AlMasria открыла прямые рейсы из Петербурга в Хургаду
Мир
В Латвии предложили запретить продление ВНЖ гражданам России и Белоруссии
Мир
В Болгарии разгорелись лесные пожары из-за жары и засухи
Мир
В Гренландии выявили первые два случая заражения оспой обезьян
Экономика
В Минпромторге заявили об обеспечении металлургической отрасли комплектующими
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Экономика
Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен
Сюжет:

Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден 9 августа подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Блоковый статус: финны и шведы стали на шаг ближе к НАТО
Ждать ли Москве появления военной базы альянса на территории его новых членов

«США станут 23-й страной НАТО, одобрившей членство Финляндии и Швеции [в альянсе]», — выступил он с речью перед подписанием документов.

Вместе с тем Байден призвал союзные страны по НАТО как можно быстрее завершить процесс ратификации.

«Этот шаг сделает Европу и весь мир более безопасными», — заверил он.

4 августа на официальном сайте НАТО была опубликована речь генсека альянса Йенса Столтенберга на выступлении в Норвегии. Он отметил, что 23 из 30 стран поддержали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Для полной ратификации членства этих стран нужно получить одобрение со стороны всех государств, которые являются членами Североатлантического альянса.

О том, что сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, стало известно накануне. Байден 4 августа приветствовал такое решение и заявил, что подпишет документы.

Объединение ветеранов США Concerned Veterans for America 3 августа обратилось к сенату с призывом блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Старший советник организации Дэна Колдуэлла выразил мнение, что Вашингтону следует больше внимания уделять внутригосударственным нуждам и безопасности. Также он считает, что переброс вооружения на территории скандинавских стран может спровоцировать эскалацию в отношениях с Россией.

В тот же день национальное собрание Франции одобрило протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Процесс ратификации присоединения двух стран к Североатлантическому альянсу запустили в Германии 1 июля.

Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В то же время в МИД России критически отреагировали на это решение. В ведомстве заявили, что такие действия не обеспечат этим странам той безопасности, на которую они рассчитывают.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022