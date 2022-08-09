Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Президент США Джо Байден 9 августа подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
«США станут 23-й страной НАТО, одобрившей членство Финляндии и Швеции [в альянсе]», — выступил он с речью перед подписанием документов.
Вместе с тем Байден призвал союзные страны по НАТО как можно быстрее завершить процесс ратификации.
«Этот шаг сделает Европу и весь мир более безопасными», — заверил он.
4 августа на официальном сайте НАТО была опубликована речь генсека альянса Йенса Столтенберга на выступлении в Норвегии. Он отметил, что 23 из 30 стран поддержали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Для полной ратификации членства этих стран нужно получить одобрение со стороны всех государств, которые являются членами Североатлантического альянса.
О том, что сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, стало известно накануне. Байден 4 августа приветствовал такое решение и заявил, что подпишет документы.
Объединение ветеранов США Concerned Veterans for America 3 августа обратилось к сенату с призывом блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Старший советник организации Дэна Колдуэлла выразил мнение, что Вашингтону следует больше внимания уделять внутригосударственным нуждам и безопасности. Также он считает, что переброс вооружения на территории скандинавских стран может спровоцировать эскалацию в отношениях с Россией.
В тот же день национальное собрание Франции одобрило протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Процесс ратификации присоединения двух стран к Североатлантическому альянсу запустили в Германии 1 июля.
Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.
Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В то же время в МИД России критически отреагировали на это решение. В ведомстве заявили, что такие действия не обеспечат этим странам той безопасности, на которую они рассчитывают.
Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.