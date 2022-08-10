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Финляндия и Швеция могут войти в НАТО к июню 2023 года

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Хельсинки и Стокгольм могут стать полноценными членами Североатлантического альянса (НАТО) не позднее июня 2023 года. С такой оценкой в беседе с «Известиями» выступил в среду, 10 августа, депутат эдскунты (однопалатный парламент Финляндии), бывший министр иностранных дел (2011–2015) Эркки Туомиоя.

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«Согласно оценке, которую мы дали в июне [2022 года], процесс ратификации [протоколов о членстве Финляндии и Швеции в НАТО] займет от четырех до 12 месяцев. Я по-прежнему считаю, что этот срок довольно точен», — сказал он.

Заявки на членство Хельсинки и Стокгольм подали 18 мая. Казалось, проблем со вступлением не будет, однако процесс заблокировала Турция. Анкара потребовала от северных стран, чтобы они выдали ей членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической, и закрыли связанные с РПК организации, предоставив на этот счет письменные гарантии.

28 июня, в начале трехдневного саммита НАТО в Мадриде, главы МИДов Турции, Финляндии и Швеции подписали трехсторонний меморандум, который снял препятствия на пути Хельсинки и Стокгольма в альянс.

Процесс вступления завершится тогда, когда все 30 стран НАТО ратифицируют протокол о вступлении. К настоящему моменту это сделали уже более 20 государств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Северное влияние: разместят ли Финляндия и Швеция ядерное оружие НАТО»

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