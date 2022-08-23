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В парламенте Финляндии выступили за создание постоянной базы НАТО

Коалиционная партия Финляндии выступила за создание в стране постоянной базы НАТО
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Фото: Global Look press/IMAGO/Thomas Trutschel
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Коалиционная партия Финляндии выступила за создание в стране постоянной базы НАТО. Об этом 23 августа заявил председатель парламентской группы Кай Мюккянен.

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«Мы должны решительно продвигать решение, при котором постоянные многонациональные функции НАТО, такие как региональный командный центр или центр передового опыта для Арктического региона, могли бы быть размещены в Финляндии», — заявил он на летнем заседании группы.

Мюккянен заявил от лица партии, что Финляндия должна быть активным и ключевым членом альянса.

12 августа стало известно, что Финляндия и Эстония, входящая в НАТО, договорились о создании единой противоракетной обороны в Балтийском море. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что интеграция эстонской и финской ПРО позволит закрыть Финский залив от прохода российских военных кораблей. Он также назвал Балтийское море внутренним морем НАТО.

10 августа депутат парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО не позднее июня 2023 года. По его словам, срок ратификации их вступления другими членами альянса составляет от четырех до 12 месяцев.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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