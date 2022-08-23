Эндокринолог назвала способы снизить уровень холестерина

Для снижения уровня холестерина необходима коррекция рациона. Об этом 23 августа рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

«На нормализацию повышенного уровня холестерина влияет не только прием лекарственных препаратов. Здесь оказывает влияние и наше питание, и физическая активность, и образ жизни в целом. Поэтому, конечно же, внеся коррективы во все эти вышеперечисленные факторы можно привести в норму уровень своего холестерина», — сказала она «Вечерней Москве».

По словам Филипповой, основным компонентом питания должны стать источники клетчатки. Это свежие овощи и фрукты, зелень, семена, крупы, семечки, орехи. Также она заявила о пользе различных масел: подсолнечного, оливкового, льняного, кунжутного и других.

«В идеале в рационе человека ежедневно должно быть два-три вида масла. Их можно чередовать либо комбинировать между собой», — отметила врач.

25 июля диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала четыре категории людей, которым есть мясо нельзя. В первую очередь употребление мяса стоит ограничить тем, у кого есть метаболические заболевания и проблемы с почками. Также определенные виды мяса представляют опасность для тех, у кого наблюдается повышенный холестерин и сердечно-сосудистые заболевания.

21 июля врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что употребление авокадо способствует разжижению крови и полезно людям, у которых имеются заболевания сердечно-сосудистой системы. Также выведению холестерина из организма способствует чеснок, так как в нем содержится аллицин. Кроме того, экстракт чеснока помогает предотвращать образование сгустков крови.