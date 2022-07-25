Диетолог посоветовала не есть мясо четырем категориям людей

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала четыре категории людей, которым нельзя есть мясо. Об этом она рассказала 24 июля.

В первую очередь употребление мяса стоит ограничить тем, у кого есть метаболические заболевания и проблемы с выделительной системой.

«Мясо не рекомендуется есть людям, у которых есть метаболические заболевания. Так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион», — сообщила эксперт URA.RU.

Также определенные виды мяса представляют опасность для тех, у кого наблюдается повышенный холестерин и сердечно-сосудистые заболевания.

«Таким людям не рекомендуются жирные сорта. Мясо индейки, курица или постная говядина могут присутствовать в рационе», — отметила врач.

8 июля стало известно, что экологи из Амстердамского свободного университета нашли микропластик в мясе, крови и молоке сельскохозяйственных животных, в том числе коров и свиней. Частицы пластика были обнаружены в комбикорме для фермерских животных, а туда, по мнению экспертов, они могли попасть из упаковки.

21 июня врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, с чем лучше не сочетать мясо. По ее словам, в качестве гарнира стоит избегать макарон, картофеля и белого риса. В этих продуктах содержится низкое количество пищевых волокон и клетчатки, но много крахмала. Если употреблять их с мясом, то оно будет хуже перевариваться.