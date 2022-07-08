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Экологи из Нидерландов нашли в свинине и говядине микропластик

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Фото: Global Look Press/CTK/Vaclav Pancer
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В Нидерландах экологи из Амстердамского свободного университета нашли микропластик в мясе, крови и молоке сельскохозяйственных животных. Об этом они рассказали в своем материале, который опубликовали на сайте экологической организации Plastic Soup Foundation, еще 29 апреля.

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12 образцов крови коров и 12 образцов крови свиней были взяты на проверку, отмечает «Газета.Ru». В пробах был найден не только микропластик, но и полиэтилен с полистиролом. Также частицы микропластика специалисты нашли в 18 из 25 образцов молока, которое было взято на ферме либо в супермаркете. Кроме того, микропластик находился в 7 из 8 образцов говядины и 5 из 8 образцов свинины.

Частицы пластика были обнаружены в комбикорме для фермерских животных, а туда, по мнению экспертов, они могли попасть из упаковки.

Представитель заказавшей исследование организации Plastic Soup Foundation Мария Вестербос считает корма основным источником заражения животных микропластиком. Она выступила с призывом как можно быстрее избавиться от микропластика для того, чтобы сохранить здоровье как животных на фермах, так и людей.

20 мая стало известно о начале разработки программы, согласно которой просроченные продукты питания из магазинов и общепита будут отправлены на производство кормов для животных.

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