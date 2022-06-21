Врач назвала опасные для сочетания с мясом продукты

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что лучше всего не сочетать мясо с макаронами, картофелем и белым рисом.

В беседе с «Москвой 24» врач пояснила, что в этих продуктах содержится низкое количество пищевых волокон и клетчатки, но много крахмала. Если употреблять из с мясом, то оно будет хуже перевариваться.

«Мясо – сложный продукт для пищеварения. Он достаточно долго переваривается и усваивается. Поэтому следует выбирать на гарнир продукты, которые будут улучшать этот процесс, ускорять переваривание мяса, чтобы оно долго не находилось в желудочно-кишечном тракте и не вызывало процессов гниения», — рассказала врач.

Вврач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что употребление мяса вместе с грибами будет нагружать желудок и кишечник. Если у человека уже имеются проблемы с пищеварением, то ситуация может ухудшиться. Кроме того, специалист уточнил, что в мясные блюда лучше не добавлять майонез, пишет Pravda.Ru.

По словам Арзамасцева, мясо следует употреблять с овощами и зеленью, которые помогут улучшить переваривание пищи.

Ранее в июне врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала людям с хроническими болезнями печени и почек отказаться от красного мяса. Также стоит воздержаться от употребления красного мяса, если у пациента поставлен диагноз подагра, сообщает телеканал «360».

В мае о негативном влиянии на здоровье чрезмерного употребления сахара, мучного и мяса рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева. По ее словам, в рационе должно присутствовать достаточное количество фруктов и овощей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В апреле шеф-повар Андрей Махов рассказал, какое мясо лучше всего подходит для шашлыка и как его выбирать. По его словам, курица является беспроигрышным вариантом для приготовления этого блюда. Следом за курицей в рейтинге мяса для шашлыка идет свинина. Шеф-повар рекомендовал брать только свиную шею. Индейка тоже подойдет для приготовления шашлыка, но это мясо важно не пересушить.