Шеф-повар дал советы по выбору мяса и приготовлению шашлыка

Шеф-повар Андрей Махов рассказал в пятницу, 22 апреля, какое мясо лучше всего подходит для шашлыка и как его выбирать. Главным ингредиентом в маринаде эксперт назвал лук и кислоту.

По словам специалиста, курица является беспроигрышным вариантом для приготовления этого блюда.

«Желательно брать бедра без кости. Отходов ноль, он всегда будет мягким, 100-процентное попадание. И привередливым детям, и взрослым, и пожилым людям, у которых уже вставные зубы, допустим, подойдет. И будет вкусно», — сказал шеф-повар в беседе с Lenta.Ru.

Следом за курицей в рейтинге мяса для шашлыка идет свинина, отметил шеф-повар. Он рекомендовал брать только свиную шею.

Также Махов отметил, что говядина — это самый дорогой вариант мяса для шашлыка.

«Дешевую говядину российских не брендовых производителей брать можно на свой страх и риск и только если это не вырезка. А если мы возьмем премиальные отруба — рибай, стриплойн, — из них можно сделать очень неплохой шашлык, который можно будет приготовить с любой степенью прожарки, и он будет вкусный и мягкий», — заключил эксперт.

Шеф-повар отметил, что индейка тоже подойдет для приготовления шашлыка, но это мясо — главное, не пересушить.

«Здесь потребуется филигранная работа. Лучше, когда индейка чуть-чуть недоготовилась, снять ее с огня, и пока вы несете ее к столу, она дойдет», — посоветовал он.

По словам Махова, для каждого вида мяса необходим свой маринад. Но составляющие у них одни: в рецепте должны быть продукты, которые дают кислоту, остроту и пряность.

«Я рекомендую для говядины специфический маринад в восточном стиле. Нужны рубленый чеснок и имбирь, затем соевый соус, кунжутное масло — это обязательный ингредиент. Можно немножко оливкового масла добавить, вустерский соус и немножко бальзамического уксуса. Получится темный маринад. Мариновать достаточно с утра или в обед, на ужин уже можно готовить», — рассказал он.

Для приготовления шашлыка из говядины куски нужны среднего размера, поскольку мелкие быстро высохнут, а крупные не приготовятся как нужно. Специалист посоветовал жарить говядину на сильном жаре на углях, чтобы быстро образовалась корочка, а внутри мясо осталось немного с кровью.

Маринады для курицы и свинины обязательно должны содержать лук. Также очень важны специи. Подойдут любые восточные: гвоздика, зира, имбирь, кардамон, кориандр, корица, куркума и др.

В маринаде нужна кислота. Шеф-повар отметил, что предпочитает 9-процентный уксус. Он дает специфический запах, тот самый запах шашлыка, к которому все привыкли с детства. Также кислоту можно заменить на лимонный сок или на свежие помидоры.

Для индейки лучше всего подойдут маринады на основе кисломолочных продуктов. Махов отметил, что маринад должен обволакивать кусочки мяса, чтобы индейка не была сухой.

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