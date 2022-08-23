Психолог рассказала о критериях для оценки готовности ребенка к школе

Если родители дошкольника хотят разобраться, готов ли ребенок к школе, им следует оценить ребенка по трем критериям: интеллектуальная, эмоциональная и социальная готовность. Об этом 23 августа рассказала клинический психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Арина Миллер.

Врач пояснила, что интеллектуальная готовность это не столько умение читать и писать, сколько наличием у ребенка таких навыков как способность концентрировать внимание, саморегуляция, развитая мелкая моторика и другие.

По ее словам, в большинстве случаев в возрасте 6-7 лет дошкольник уже обладает этими «инструментами», однако могут быть исключения.

«Эмоциональная готовность связана с популярным в последнее время термином эмоционального интеллекта и включает в себя навык распознавать и управлять эмоциями и мотивацию к обучению. Социальная готовность — это умение устанавливать и поддерживать контакты, потребность в межличностном общении и навык правильно его выстраивать», — отметила Миллер в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, специалист советует для диагностики подготовленности ребенка к школе обращаться к профессионалам, так как это комплексный и сложный процесс.

«Специалисты не только проведут диагностику и предоставят заключение, но также дадут рекомендации, на какие аспекты родителям стоит обратить внимание. Поэтому, если вы хотите узнать, готов ли ваш ребенок к школе, лучшим решением будет обратиться к специалисту», — подчеркнула психолог.

Для самой первичной диагностики дошкольника, эксперт порекомендовала прибегнуть к простым скрининговым методикам, разработанным для родителей. В случае если результат покажет, что где-то есть проблемы, стоит обратиться к специалисту. Это может быть педагог-психолог, дефектолог или нейропсихолог.

19 августа специалисты перечислили признаки психологической готовности ребенка к школе. По словам экспертов, под этим определением подразумевается необходимый для усвоения школьной программы в полном объеме уровень развития ребенка. Для этого должны быть развиты мотивационнный, волевой, коммуникативный, эмоциональный и познавательный навыки. Ребенок всегда должен быть заинтересован в учебе. Если стремление отсутствует, это сигнал о том, что что-то идет не так.