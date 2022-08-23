Медведев назвал «кислой» ситуацию с гарантиями безопасности для Украины

Киевский режим продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее, однако уже всем ясно, что никакие соседние государства им дать таковых гарантий не могут, даже если они «люто ненавидят Россию». Об этом 23 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«В НАТО Украину теперь никто не примет. В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась. Так что с гарантиями очень кисло», — написал Медведев в своем Тelegram-канале.

Как отметил зампред Совбеза РФ, для киевского режима с его нынешними руководителями Украины никто не может ничего гарантировать.

«Гарантий светлого будущего (президенту Украины Владимиру) Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла», — указал Медведев.

По его словам, эгоистичным американским партнерам выгодно работать только на себя, поэтому, как только в США придет новая команда к власти, они без колебаний «сольют коррупционную украинскую тему» вместе с ее фигурантами.

Ранее во вторник офис Зеленского пообещал представить первый документ с рекомендациями по гарантиям безопасности для страны в конце лета. Как сообщил глава офиса Андрей Ермак после встречи с советниками глав и кабминов Венгрии, Эстонии, Польши, Латвии, Литвы и Румынии, данный документ «очень мощный» и может появиться 29–30 августа.

7 июля советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что западные страны могут предоставить Киеву некоторые гарантии безопасности после урегулирования ситуации на Украине. Они будут касаться исключительно поставок вооружений и финансовой поддержки.

В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер 19 августа сообщил, что затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров. При этом он выступил против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России. Он считает, что РФ не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации на Украине.

До этого, 16 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что США пытаются затянуть конфликт на Украине. Он указал на то, что Западу нужны конфликты для удержания гегемонии, поэтому они и зацепились за Украину, «закрыв глаза на распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса». По этой же причине Запад продолжает накачивать Киев вооружением для затягивания конфликта, отметил президент.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ю условия смешны. Он подчеркнул, что спецоперация по защите Донбасса продолжается, так как у России нет реалистичного партнера.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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