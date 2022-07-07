Арестович назвал обещанные Западом гарантии безопасности Киеву

Западные страны могут предоставить Киеву некоторые гарантии безопасности после урегулирования ситуации на Украине, они будут касаться исключительно поставок вооружений и финансовой поддержки. Об этом заявил советник руководителя офиса президента страны Алексей Арестович изданию «Страна».

По его мнению, государства Запада могут пойти на уговор с украинской стороной о немедленном предоставлении оружия и финансов в случае возникновения любой конфликтной ситуации в стране.

При этом он не исключил возможность вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что такой принцип гарантий безопасности будет действовать до момента вступления страны в альянс.

Между тем, Арестович не уточнил, подходят ли подобные гарантии непосредственно Украине и готов ли Запад пообещать Киеву военную поддержку, в том числе и отправку объединенных сил в случае какой-либо угрозы.

Ранее, 28 июня, на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлера Германии Олаф Шольц рассмеялся в ответ на вопрос о подробностях гарантированных G7 Украине гарантиях безопасности после российской спецоперации. Одна из участвующих в конференции журналисток, спросила мог бы Шольц раскрыть такие подробности, канцлер усмехнулся и ответил только, что «Мог бы».

25 июня заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина не собирается предпринимать шаги по вступлению в НАТО, так как понимает бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса. При этом он выразил надежду на то, что альянс будет учитывать конфликт на Украине при составлении стратегической концепции НАТО на годы вперед.

До этого, 24 мая, экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин посетовал на то, что солидарность некоторых европейских государств с Украиной вызывает вопросы. По его словам, Россия по-прежнему получает косвенную и прямую поддержку на Западе.

Ранее, 20 мая, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада будут вынуждены подчиниться новой реальности на Украине. Сейчас на Западе чаще стали звучать призывы к урегулированию ситуации на Украине через предоставление ей нейтрального статуса вне НАТО, а также предоставления автономии в Донбассе, добавил он.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили о помощи.

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