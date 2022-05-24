На Украине призвали Запад поддерживать солидарность с Киевом

Солидарность некоторых европейских государств с Украиной вызывает вопросы. Об этом во вторник, 24 мая, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«У нас есть две фундаментальные задачи — нам нужно поддерживать тонус, эмоцию западного мира. Это критично для солидарности. Там уже начинаются определенные тревожные звоночки, и наша задача — чтобы они не перешли в какой-нибудь другой звук», — пояснил он в эфире радио «Новое время».

По словам Климкина, Россия по-прежнему получает косвенную и прямую поддержку на Западе. Он добавил, что наиболее ярко подобные настроения проявляются в южных регионах: Италии, Франции и т. д.

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Ранее французский политик Пьер Лелуш предостерег Европу от масштабного конфликта, который может быть спровоцирован поставками оружия на Украину. Он отметил, что в потенциальном противостоянии США и РФ больше всего пострадают страны, «зажатые» между сверхдержавами.

21 мая министр иностранных дел Австрии выступил за поддержание дипломатической связи с Россией и раскритиковал попытки исключить Москву из всех площадок международного диалога.

19 мая появилась информация о том, что Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе.

27 апреля китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин также заявил, что затягивание ситуации на Украине способно послужить причиной войны во всей Европе. По его словам, Россия дала понять, что не может отступить от операции по защите Донбасса.

15 марта президенты Австрии Александр Ван дер Беллен и Словении Борут Пахор заявили, что мир на Украине может быть достигнут только путем политического диалога.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили о помощи.

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