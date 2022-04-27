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В КНР предрекли Европе войну из-за затягивания ситуации на Украине

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Затягивание ситуации на Украине способно послужить причиной войны во всей Европе. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил Global Times китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин.

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По его словам, Россия дала понять, что не может отступить от операции по защите Донбасса. Специалист отметил, что это может привести к крайне негативным последствиям и стать причиной войны на всей территории Европы, возможно, ядерной.

Специалист по российской и восточноевропейской проблематике из Китайской академии общественных наук Чжан Хун отметил, что Украина пытается втянуть РФ в вооруженный конфликт для истощения экономики Москвы. По его словам, киевские власти надеются, что российская сторона будет вынуждена вывести собственные войска.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой, поскольку в этой войне «все стороны проиграют». По его словам, США будут делать всё, чтобы конфликт на Украине «не вырвался из-под контроля».

По мнению политолога Руслана Бальбека, которое он высказал во вторник в разговоре с RT, от ядерного конфликта Соединенные Штаты удерживает только гарантированный ответный ядерный удар. Эксперт подчеркнул, что Россия при этом никогда не рассматривала возможность первой начать ядерный конфликт.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, однако опасность такого конфликта нельзя недооценивать. Он напомнил, что в январе пятерка постоянных членов Совбеза ООН (Китай, США, Россия, Франция и Великобритания) сделала заявление о недопустимости ядерной войны.

Кроме того, 19 апреля Лавров подчеркнул, что возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации по защите Донбасса не рассматривается. Он напомнил, что спецоперация направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили о помощи.

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