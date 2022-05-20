Пушков спрогнозировал подчинение Запада новой реальности на Украине

Страны Запада будут вынуждены подчиниться новой реальности на Украине, а не вчерашнему дню. Об этом 20 мая в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«В поисках выхода из кризиса западные политики и политологи исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня. Они сильно опаздывают в своем восприятии хода событий», — подчеркнул он.

Однако потом они вынужденно подчиняются новой реальности. Той, которая опережает мысли и действия Запада, а не той, в которой живут.

По словам сенатора, сейчас на Западе чаще стали звучать призывы к урегулированию ситуации на Украине через предоставление ей нейтрального статуса вне НАТО, а также предоставления автономии в Донбассе. Именно это и предлагала Россия в последние годы, но США с союзниками выступали против, напомнил Пушков.

«Теперь они предлагают вернуться на полгода назад. Но поезд истории уже ушел. Ситуация уже кардинально переменилась», — заключил политик.

В начале мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киеву и другим странам пора признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, а Россия все эти годы призывала решить вопрос миром.

Накануне Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе.

Ранее в российском министерство иностранных дел РФ отмечало, что фактически Киев вышел из переговорного процесса. Кроме того, украинская сторона отошла от первоначально озвученных договоренностей. 19 мая МИД России подтвердил готовность вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите жителей Донбасса. Ей предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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