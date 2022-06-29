Вопрос о гарантиях безопасности Украины рассмешил канцлера ФРГ

Вопрос о гарантиях безопасности Украины рассмешил канцлера Германии Олафа Шольца на итоговой пресс-конференции после саммита G7 во вторник, 28 июня, сообщает телеканал Welt.

Одна из участвующих в конференции журналисток попросила канцлера ФРГ раскрыть подробности о гарантированных G7 Украине гарантиях безопасности после российской спецоперации. На ее уточнение, мог бы Шольц это сделать, он усмехнулся и ответил «Мог бы».

После повисшей паузы канцлер, всё так же посмеиваясь, добавил, что это весь ответ на вопрос.

Саммит стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) начался 26 июня в замке в Эльмау вблизи города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. Он длился три дня и завершился во вторник, 28 июня.

Также на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Эльмау Шольц сообщил, что встреча представителей стран-участниц показала сплоченность и решимость по отношению к России. Он добавил, что весь мир ждет неопределенность из-за событий вокруг Украины.

Ранее, 26 июня, канцлер ФРГ сказал, что сплоченность Запада является сигналом президенту России Владимиру Путину. Он также ответил на слова американского президента Джо Байдена о якобы желании российского лидера расколоть НАТО и G7.