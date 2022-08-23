На Украине пообещали представить «мощный» документ о безопасности к концу лета

Офис президента Украины Владимира Зеленского пообещал представить первый документ с рекомендациями по гарантиям безопасности для страны в конце лета. Об этом 23 августа сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак после встречи с советниками глав и кабминов Венгрии, Эстонии, Польши, Латвии, Литвы и Румынии.

Ермак охарактеризовал данный документ как «очень мощный» и заверил, что он может появиться 29–30 августа.

Вместе с Ермаком проектом данного документа ранее стал заниматься бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, который, по словам главы офиса Зеленского, выступил с инициативой сделать гарантии безопасности для Киева «основой новой международной системы безопасности».

Ермак отметил, что рад заинтересованности союзников Киева в новом документе, и подчеркнул, что уже знаком с его содержанием.

«До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном», — сказал он.

22 августа Ермак сообщил о начале работы Украины и семи стран Европы в новом формате, который получил название «Киевская инициатива». Как заявляется, главная задача «Киевской инициативы» — усиление координации указанных стран по вопросам региональной безопасности и практическое сотрудничество в противодействии угрозам безопасности.

Ранее, 7 июля, советник руководителя офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что западные страны могут предоставить Киеву некоторые гарантии безопасности после урегулирования ситуации на Украине. Они будут касаться исключительно поставок вооружений и финансовой поддержки.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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