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Украина начала работать со странами Европы в новом формате

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
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Украина и семь стран Европы начали работать в новом формате взаимодействия, который получил название «Киевская инициатива». Об этом 22 августа заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи советников глав государств и правительств семи стран в Киеве.

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Украина основала «Киевскую инициативу» вместе с внешнеполитическими советниками глав государств и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

По словам Ермака, новый формат взаимодействия объединяет непосредственных соседей и близких партнеров Киева.

«Главная задача «Киевской инициативы» — усилить координацию наших стран по вопросам региональной безопасности и практическое сотрудничество в противодействии угрозам безопасности», — написал он в Telegram-канале.

Ранее, 7 июля, советник руководителя офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что западные страны могут предоставить Киеву некоторые гарантии безопасности после урегулирования ситуации на Украине, они будут касаться исключительно поставок вооружений и финансовой поддержки.

29 июня в ходе саммита Североатлантического альянса в Мадриде президент Украины Владимир Зеленский призвал альянс дать Киеву гарантии безопасности, а также усилить финансовую и военную помощь. Он отметил, что архитектура европейской безопасности до настоящего времени не сталкивалась с ситуацией, в которой находится Украина, чем обусловлено отсутствие четкого механизма реагирования. В то же время он сравнил политику НАТО по вступлению новых членов в альянс со старыми турникетами киевского метро, которые открыты до тех пор, пока к ним не подойдешь, а после этого «закрываются, пока не заплатишь».

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