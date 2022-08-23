Обвиняемый по делу о наркотиках американский рэпер Fetty Wap признал вину

Американский рэпер Fetty Wap признал себя виновным в сговоре с бандой наркоторговцев Лонг-Айленда. Об этом в понедельник, 22 августа, пишет The New York Times.

«Я договорился с другими людьми о распространении кокаина. <…> Я знал, что такое поведение было незаконным», — признался артист во время судебного заседания после того, как об этом заявил прокурор.

По законам США признание рэпера может грозить ему тюремным заключением на срок от пяти до 40 лет. После заседания адвокат артиста заявила, что он не давал никаких соглашений о сотрудничестве с властями.

Рэпера Fetty Wap (Уилли Джуниор Максвелл II) арестовали 28 октября 2021 года перед выступлением на музыкальном фестивале Rolling Loud в Нью-Йорке. Он обвиняется в участии в организации по распространению наркотиков, которая перевезла более 100 кг запрещенных веществ на миллионы долларов через Лонг-Айленд и Нью-Джерси с июня 2019 по июнь 2020 года.

В ноябре 2021 года в Соединенных Штатах в магазине застрелили 36-летнего рэпера Янга Дольфа. В 2017 году на артиста, настоящее имя которого Адольф Роберт Торнтон-младший, уже покушались. Тогда в него стреляли у магазина в Голливуде, в Лос-Анджелесе, где он вступил в ссору с тремя мужчинами. Он был госпитализирован в критическом состоянии с тремя огнестрельными ранениями.