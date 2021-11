В США в магазине застрелили рэпера Янга Дольфа

Американский рэпер Янг Дольф в среду, 17 ноября, погиб в результате перестрелки в американском городе Мемфис в штате Теннесси. Ему было 36 лет, о чем сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его информации, стрельба произошла в среду днем ​​в магазине в Южном Мемфисе. Артист зашел в магазин, в это время кто-то подъехал и застрелил его.

Личность подозреваемого пока не установлена.

В заявлении департамента полиции Мемфиса, опубликованном в Twitter, говорится, что предполагаемое убийство Дольфа является «еще одним примером бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия, с которым мы сталкиваемся на местном и национальном уровнях».

Как отмечает издание Variety, в 2017 году на рэпера, настоящее имя которого — Адольф Роберт Торнтон-младший, уже покушались. Тогда в него стреляли у магазина в Голливуде, в Лос-Анджелесе, где он вступил в ссору с тремя мужчинами. Он был госпитализирован в критическом состоянии с тремя огнестрельными ранениями. Однако уже через две недели он уже выписался.

Янг Дольф известен по таким композициям, как Major и On the river. В 2016 году он выпустил первый студийный альбом King of Memphis, который занял 49-е место в чарте Billboard 200. Его самым успешным альбомом считается Rich Slave 2020 года, который дебютировал на четвертой строчке в Billboard 200.

Ранее, 21 октября, в Стокгольме в результате перестрелки был убит шведский рэпер Эйнар (Нильс Эйнар Грёнберг). 19-летний исполнитель получил несколько огнестрельных ранений. Он скончался, несмотря на оказанную ему экстренную помощь.

Предполагается, что стрельба связана с конфликтом между бандами в городе. Шведская газета Aftonbladet сообщила, что в последнее время рэпер получал несколько угроз.