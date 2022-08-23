МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк

Заявления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о бегстве в Эстонию предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной — украинки Натальи Вовк в министерстве иностранных дел рассматривают как провокацию, заявил в понедельник, 22 августа, глава эстонского ведомства Урмас Рейнсалу.

«Да, это оценка министерства иностранных дел на текущий момент. Мы рассматриваем это как провокацию Российской Федерации среди множества подобных. Больше мы об этом пока сказать не можем», — заявил Рейнсалу в интервью национальной телерадиовещательной компании Эстонии ERR.

По мнению Рейнсалу, таким образом Россия пытается оказать давление на Эстонию за поддержку Украины.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где она присутствовала в качестве почетного гостя.

Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. После подрыва автомобиля 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

По одной из версий, покушение готовилось на отца Дарьи Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом». В правоохранительных органах ранее сообщали, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

22 августа ФСБ также опубликовала видеозапись с допросом подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

В этот день, 22 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно. Он также выразил соболезнования семье погибшей, в том числе ее отцу — философу Александру Дугину.