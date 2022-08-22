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Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно. Документ опубликован 22 августа на сайте Кремля.

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«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)», — говорится в указе.

Ранее в этот день Путин выразил соболезнования семье погибшей, в том числе ее отцу, философу Александру Дугину. Глава государства назвал ее убийство подлым, жестоким преступлением.

Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Там рассказали, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан.

В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

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