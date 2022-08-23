В Запорожье посоветовали подозреваемой в убийстве Дугиной просить убежища в России

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов посоветовал подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Наталье Вовк немедленно просить убежища в России.

«Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых — немедленно бежать в посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда ее ждут суд и жизнь», — написал Рогов в своем Telegram-канале 22 августа.

Он объяснил, что в противном случае украинские спецслужбы могут избавиться от нее как от опасного свидетеля.

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По данным ФСБ России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

Федеральная служба безопасности в понедельник, 22 августа, опубликовала видеозапись с допросом подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.