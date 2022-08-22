Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга

Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах «Мир» и RuPay. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщило издание Deccan Herald.

«Взаимный прием карт RuPay и «Мир» в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем», — пишут журналисты.

Отмечается, что такая возможность обсуждалась в ходе встречи советника по нацбезопасности Индии Аджита Довала с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами правительства РФ.

Ранее, 20 августа, замглавы МИД РФ сообщил, что Россия ведет переговоры об использовании отечественной платежной карты «Мир» с рядом стран, включая Индию, Азербайджан, Китай и Египет.

18 августа стало известно, что власти Мальдивской Республики получили от России предложение о присоединении к платежной системе «Мир». Сейчас в стране рассматривают такую инициативу.

До этого, 16 августа, в министерстве экономики Ирана заявили, что республика имеет техническую возможность для подключения к российской платежной системе «Мир».

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 августа заявил о серьезных подвижках в использовании карты «Мир». По его словам, работу с российской платежной системой осуществляют пять банков.

19 июля в платежной системе «Мир» назвали страны, в которых можно расплачиваться ее картами. Помимо Турции в список вошли Вьетнам, Армения, Южная Корея, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Накануне посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху заявил, что финансовые учреждения страны рассматривают возможность использования в стране карт платежной системы «Мир» и обсуждают этот вопрос с российскими коллегами.