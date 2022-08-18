Мальдивам предложили использовать карты «Мир»

Власти Мальдивской Республики получили от России предложение о присоединении к платежной системе «Мир». Сейчас в стране рассматривают такую инициативу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к МИД страны.

По словам собеседника, предложение поступало в апреле и июне 2022 года, однако говорить о результатах пока рано.

Ранее, 15 июля, стало известно, что в Южной Корее начали принимать карты «Мир». 4 мая власти Шри-Ланки заявили о намерении признать российскую платежную систему до конца года. Такую же возможность рассматривают в Египте, Таиланде и Эмиратах.