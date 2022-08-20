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Россия обсудит использование карты «Мир» с Китаем и Египтом

МИД РФ: Россия обсудит использование карты «Мир» с Китаем, Египтом, Азербайджаном и Таиландом
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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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Россия ведет переговоры об использовании отечественной платежной карты «Мир» с рядом стран, включая Азербайджан, Китай и Египет. Об этом в субботу, 20 августа, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении», — сказал он.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства уточнил, что переговоры также ведутся с Бахрейном, Индией, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что власти Мальдивской Республики получили от России предложение о присоединении к платежной системе «Мир». Сейчас в стране рассматривают такую инициативу.

До этого, 16 августа, в министерстве экономики Ирана заявили, что республика имеет техническую возможность для подключения к российской платежной системе «Мир».

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 августа заявил о серьезных подвижках в использовании карты «Мир». По его словам, работу с российской платежной системой осуществляют пять банков.

19 июля в платежной системе «Мир» назвали страны, в которых можно расплачиваться ее картами. Помимо Турции в список вошли Вьетнам, Армения, Южная Корея, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Накануне посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху заявил, что финансовые учреждения страны рассматривают возможность использования в стране карт платежной системы «Мир» и обсуждают этот вопрос с российскими коллегами.

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