Реклама
Прямой эфир
Спорт
Мбаппе забил гол через 8 секунд после начала матча против «Лилля»
Мир
Сооснователя Pink Floyd внесли в базу сайта «Миротворец»
Мир
В Запорожье системы ПВО отразили за вечер три атаки ВСУ
Общество
В России отмечают День Государственного флага
Мир
В Нью-Йорке выявили первый случай оспы обезьян у несовершеннолетнего
Мир
Гатилов указал на отсутствие платформы для встречи Путина и Зеленского
Мир
США обвинили в извлечении выгоды из газового кризиса в Европе
Мир
В Китае создадут искусственный дождь для спасения урожая от засухи
Мир
В Сан-Франциско шоколадный магазин обучит своих сотрудников кунг-фу
Мир
В ДНР из России доставили около 1 млн учебников
Мир
Болдуин рассказал о потере пяти контрактов после трагедии на съемках
Мир
Постпред РФ отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине
Сюжет:

В ДНР из России доставили около 1 млн учебников

Россия передала в ДНР около 1 млн учебников, из них более 210 тыс. за последний день
0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 1 млн учебников доставлено из России в школы городов и районов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил ТАСС председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Мы на русском все говорим, а читали и писали в школе только на украинском»
Войска ЛНР взяли Светлодарск, в котором теперь тишина, рубли и дети, мечтающие о поездке в Москву

«Сегодня мы получили очередную партию учебников из Российской Федерации — чуть более 213 тыс. экземпляров. Всего на сегодняшний день для школ нашей республики из России уже доставлено около 1 млн учебников», — сказал он.

Хоценко подчеркнул, что практически каждый день до начала учебного года в республику будут поступать партии учебников из РФ.

«Всего до начала учебного года в виде гуманитарной помощи от Российской Федерации будет обеспечена доставка 2 млн 513 тыс. экземпляров учебников для школ нашей республики», — уточнил председатель правительства ДНР.

Отмечается, что работа по обеспечению учебной литературой школ ДНР проводится Минобрнауки ДНР совместно с Минпросвещения РФ и издательством «Просвещение».

В этот же день Хоценко сообщил, что проблему нехватки педагогов в школах ДНР решат за счет учителей-добровольцев из России.

Ранее, 19 августа, глава республики Денис Пушилин заявил, что обучение в школах ДНР, скорее всего, будет комбинированным для обеспечения безопасности учеников и учителей. Окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного года.

Также в пятницу сообщалось, что детям и подросткам из ЛДНР Фонд помощи детям Донбасса помог подготовиться к началу учебного года.

Накануне вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов заявил, что на освобожденных в ходе специальной операции России по защите Донбасса территориях Украины будет запущена программа по денацификации образовательной системы.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что на Украине изменили содержание учебных программ общего среднего образования по истории и нескольким другим предметам из-за проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Отмечалось, что «СССР в курсе истории для детей будут позиционировать как «правительство имперского типа», которое «присвоило суверенитет» УССР и проводило «политику обрусения», которая раньше называлась «политика русификации».

До этого, 9 августа, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьная программа в украинских образовательных учреждениях была нацелена на формирование негативного образа России и агрессии к ней. Он указал, что в учениках вырабатывалось противостояние русской культуре.

В марте секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак также отмечал, что от учебников, которые были обнаружены в украинских школах в ходе СВО «волосы встают дыбом»: в них содержалась «пропаганда жестокости и антироссийских идей», а также «буквально с ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022