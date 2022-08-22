В ДНР из России доставили около 1 млн учебников

Около 1 млн учебников доставлено из России в школы городов и районов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил ТАСС председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Сегодня мы получили очередную партию учебников из Российской Федерации — чуть более 213 тыс. экземпляров. Всего на сегодняшний день для школ нашей республики из России уже доставлено около 1 млн учебников», — сказал он.

Хоценко подчеркнул, что практически каждый день до начала учебного года в республику будут поступать партии учебников из РФ.

«Всего до начала учебного года в виде гуманитарной помощи от Российской Федерации будет обеспечена доставка 2 млн 513 тыс. экземпляров учебников для школ нашей республики», — уточнил председатель правительства ДНР.

Отмечается, что работа по обеспечению учебной литературой школ ДНР проводится Минобрнауки ДНР совместно с Минпросвещения РФ и издательством «Просвещение».

В этот же день Хоценко сообщил, что проблему нехватки педагогов в школах ДНР решат за счет учителей-добровольцев из России.

Ранее, 19 августа, глава республики Денис Пушилин заявил, что обучение в школах ДНР, скорее всего, будет комбинированным для обеспечения безопасности учеников и учителей. Окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного года.

Также в пятницу сообщалось, что детям и подросткам из ЛДНР Фонд помощи детям Донбасса помог подготовиться к началу учебного года.

Накануне вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов заявил, что на освобожденных в ходе специальной операции России по защите Донбасса территориях Украины будет запущена программа по денацификации образовательной системы.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что на Украине изменили содержание учебных программ общего среднего образования по истории и нескольким другим предметам из-за проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Отмечалось, что «СССР в курсе истории для детей будут позиционировать как «правительство имперского типа», которое «присвоило суверенитет» УССР и проводило «политику обрусения», которая раньше называлась «политика русификации».

До этого, 9 августа, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьная программа в украинских образовательных учреждениях была нацелена на формирование негативного образа России и агрессии к ней. Он указал, что в учениках вырабатывалось противостояние русской культуре.

В марте секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак также отмечал, что от учебников, которые были обнаружены в украинских школах в ходе СВО «волосы встают дыбом»: в них содержалась «пропаганда жестокости и антироссийских идей», а также «буквально с ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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