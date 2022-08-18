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На освобожденных территориях Украины проведут денацификацию образования

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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На освобожденных в ходе специальной операции России по защите Донбасса территориях Украины будет запущена программа по денацификации образовательной системы. Об этом заявил 18 августа вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.

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Программу разработают депутаты профильной межфракционной группы в парламенте.

«В рамках деятельности межфракционной рабочей группы депутатов по противодействию искажению образования мы инициируем разработку программы денацификации образования на освобожденных территориях», — рассказал политик, презентуя журналистам мониторинговый доклад «О нацификации образования на Украине».

Как отметил Чернышов, в подготовке данного исследования наряду вместе с депутатами приняли участие педагоги и историки, в том числе с украинской стороны. Однако имена участников исследования, проживающих в данный момент на Украине, не разглашаются из соображений их безопасности.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что на Украине изменили содержание учебных программ общего среднего образования по истории и нескольким другим предметам из-за проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Отмечалось, что «СССР в курсе истории для детей будут позиционировать как «правительство имперского типа», которое «присвоило суверенитет» УССР и проводило «политику обрусения», которая раньше называлась «политика русификации».

9 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьная программа в украинских образовательных учреждениях была нацелена на формирование негативного образа России и агрессии к ней. Он указал, что в учениках вырабатывалось противостояние русской культуре.

20 июня заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко предложил исключить русскую литературу из школьной программы.

В марте секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак также отмечал, что от учебников, которые были обнаружены в украинских школах в ходе СВО «волосы встают дыбом»: в них содержалась «пропаганда жестокости и антироссийских идей», а также «буквально с ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны».

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, необходимые для обеспечения безопасности РФ, заявили в Кремле. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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