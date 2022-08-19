Фонд помощи детям Донбасса сделал подарки школьникам к учебному году

Детям и подросткам из Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) Фонд помощи детям Донбасса помог подготовиться к началу учебного года.

Из своих интернатов ребятам пришлось уезжать в спешке. Они брали с собой только самое необходимое, поэтому благотворительный фонд взял на себя подготовку детей к учебе в российских школах. Внутри рюкзаков — всё, что нужно для образования и творчества. Кристина Федосеева, директор фонда, созданного акционерным банком «Россия», рассказала, что принимались во внимание желания и мальчиков, и девочек самых разных возрастов.

«Развивающие игрушки, также канцелярские принадлежности, всевозможные музыкальные игрушки, мягкие кубики, бизи-борды — то, что сейчас популярно», — сказала она «Известиям».

Ребятам постарше, которые уже заканчивают учебу, подарили полезные вещи на каждый день.

«Энциклопедия, часы — время смотреть. Когда паспорт сделают — обложка для него, ну и всё остальное для школы», — рассказал ученик школы-интерната Александр Челпанов.

Рюкзаки развезут по городам, куда были эвакуированы детские дома Донбасса — Курск, Воронеж, Ростов, Нижний Новгород.

7 августа военнослужащие РФ передали очередную партию гуманитарной помощи и лекарственных препаратов мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области.

13 июля волонтеры доставили в Республиканский травматологический центр Донецка гуманитарную помощь.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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