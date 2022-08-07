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Служащие ВС РФ доставили гумпомощь и лекарства в Харьковскую область

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие РФ передали очередную партию гуманитарной помощи и лекарственных препаратов мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны.

Гуманитарный конвой прибыл в сопровождении военной полиции Западного военного округа (ЗВО). Помимо продуктовых наборов было доставлено несколько тонн медикаментов. Это уже не первая партия лекарств — в целях оказания качественной медицинской помощи населению такие грузы поступают из РФ на регулярной основе.

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Волонтеры обеспечивают местные больницы средствами для лечения различных видов заболеваний, а также оборудованием для ухода за пациентами. В первую очередь пополняют запасы жизненно важных лекарств: обезболивающих, антибиотиков, противовирусных и сахароснижающих препаратов, а также медикаментов, используемых в педиатрии.

Отмечается, что в поселениях вводят систему выдачи гуманитарных наборов по паспорту, с внесением в единую электронную базу.

«Уже нет такого что кто-то получил [гумпомощь] 10 раз, а бабушка-пенсионерка не получила ничего. <...> Всё упростилось в плане организации, люди довольны», — поделилась волонтер Ольга.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что более 50 тыс. жителей Херсона и других населенных пунктов Херсонской области получили гуманитарную помощь от России с начала июня. За два месяца передано более 600 т грузов с жизненно необходимыми вещами и продуктами.

4 августа стало известно, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили более 40 т гуманитарной помощи в отдаленный район освобожденного Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Отмечается, что в эту часть города жизненно необходимый груз от российского оборонного ведомства поступил впервые. Раньше гуманитарные колонны туда не доезжали.

В Минобороны России в круглосуточном режиме продолжает работать межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. При участии федеральных органов исполнительной власти совместно с субъектами РФ, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление предметов первой необходимости для поддержки населения Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите мирных жителей ДНР и ЛНР, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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