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Волонтеры доставили медоборудование и гумпомощь в больницу Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Волонтеры доставили в Республиканский травматологический центр Донецка гуманитарную помощь, рассказал в среду, 13 июля, корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Участившиеся беспорядочные обстрелы украинскими боевиками столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) и всей ее территории приводят к тому, что в травматологический центр каждый день поступает всё больше пациентов, большая часть из которых — мирные жители.

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Артиллерийские удары радикалов не помешали гуманитарному грузу добраться до Донецка. Помимо сладостей для маленьких пациентов волонтеры также доставили редкий, дорогой и необходимый медицинский прибор — бронхоскоп.

«Этот аппарат необходим для экстренной диагностики наиболее тяжелых пострадавших. Я хотел бы сказать спасибо всем неравнодушным людям, которые нашли возможность приобрести этот аппарат и доставить его сюда», — рассказал директор Республиканского травматологического центра Донецка Андрей Боряк.

Этот приезд волонтеров не последний. Добровольцы уже составили новый список необходимого для этой больницы и в ближайшее время займутся сбором вещей.

5 июля корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как волонтеры совместно с Народной милицией ДНР доставили и разгрузили более 100 т гуманитарной помощи из России. Для военных пришли спецсредства, форма, спальные мешки, а также средства для реабилитации, для гражданских — средства личной гигиены, детское питание.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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