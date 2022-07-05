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В Донецк доставили более 100 т гуманитарной помощи из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Более 100 т гуманитарной помощи прибыло во вторник, 5 июля, из России в Донецк. Корреспондент телеканал «Известий» Александр Сафиулин показал разгрузку поступившей в Донецкую Народную Республику помощь.

«Груз прибыл из России при поддержке Народной милиции. ‹...› Груз как для военнослужащих. Так и для мирных жителей. Для военных пришли спецсредства, форма, спальные мешки — все, что необходимо. Для гражданских средства личной гигиены, детское питание. Также есть необходимые средства для реабилитации бойцов: коляски, костыли», — рассказал журналисту координатор гуманитарных грузов Народной милиции ДНР Владимир Георгиев.

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Георгиев отметил, что оккупированные украинскими националистами территории ДНР продолжают возвращаться под полный контроль республики. Однако в недавно освобожденных населенных пунктах тяжело с продуктами питания. Военнослужащие поддерживают население и доставляют им продукты питания, добавил координатор гумпомощи.

2 июля сообщалось, что российские военнослужащие доставили более 150 т гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. 29 июня военные РФ доставили гумпомощь дому-интернату в Херсонской области.

30 мая военнослужащие Тихоокеанского флота обеспечили отправку с Камчатки более 30 т партии гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Ее собирали жители и работники предприятий края под эгидой благотворительности, организованной общественниками из Союза женщин Камчатки при поддержке местных органов власти.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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