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Военные РФ доставили гумпомощь дому-интернату в Херсонской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) доставили адресную гуманитарную помощь в Днепрянский психоневрологический дом-интернат в Херсонской области, сообщило Минобороны в среду, 29 июня.

«Я хочу поблагодарить всех людей, причастных к этой помощи. В нынешнее трудное время все эти лекарства, медикаменты и продукты питания средства гигиены — это всё вовремя и очень нужно для наших подопечных», — сказал Владимир Семенов, директор дома-интерната.

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Для детей с тяжелыми заболеваниями, которые находятся в доме-интернате на лечении и проживают там, российские военнослужащие доставили несколько тонн продовольствия, медикаментов, бутилированной питьевой воды и предметов первой необходимости.

Гуманитарная помощь была собрана неравнодушными гражданами Российской Федерации, а также общественными и благотворительными организациями.

По данным Минобороны, со второго марта Россия доставила на Украину в рамках оказания гуманитарной помощи местному населению около 37,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Проведено более 1200 гуманитарных акций.

28 июня корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь детским домам и школе-интернату Луганской Народной Республики (ЛНР). Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) не только передают подарки, но еще и проведывают спасенных детей. Солдаты этого подразделения, рискуя жизнью, вывозили их в тыл из другого такого интерната, который находился на линии фронта.

Гуманитарная помощь беженцам и жителям освобожденных населенных пунктов, оказывается регулярно по согласованию с муниципалитетами. Состав продуктовых наборов определяется исходя из нужд местных жителей.

Так, 20 июня военные ЦВО доставили очередную партию гумпомощи в Донбасс. Колонны российской военной техники доставляют продовольствие максимально оперативно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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