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Военные ЦВО доставили очередную партию гумпомощи в Донбасс

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий в Донецкой Народной Республике (ДНР). Корреспондент «Известий» Александр Морозов в понедельник, 20 июня, представил кадры с места событий.

«У нас всё нормально. Гуманитарку привозят, воду доставляют. Никто нас не обижает, не угрожает и не хамит. Хотелось бы, чтобы было побольше правды и поменьше вот этой лжи, которую распространяют на каждом украинском канале», — сказала местная жительница Лидия.

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Колонны российской военной техники доставляют продовольствие максимально оперативно. Сразу после освобождения населенного пункта военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) формируют продовольственные наборы и отправляют их нуждающимся. Это позволяет обеспечить население продуктами, средствами гигиены и медикаментами.

В этот раз в состав продуктовых наборов вошли рис, гречка, перловка, макароны, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, средства гигиены и медицинские препараты.

«Пришли русские, хоть накормили людей. Спасибо большое!» — поблагодарила российских военнослужащих одна из местных жительниц Антонина.

16 июня военнослужащие Центрального военного округа адресно доставили гуманитарную помощь жителям одного из освобожденных населенных пунктов на ДНР. В ходе акции нуждающимся раздали около тысячи продуктовых наборов.

5 июня российские военнослужащие привезли гумпомощь в освобожденные населенные пункты Харьковской области. Груз раздали семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам.

30 мая военные Тихоокеанского флота доставили более 30 т гуманитарного груза от жителей Камчатки населению Донбасса. Помощь собирали жители и работники предприятий края под эгидой благотворительности, организованной общественниками из Союза женщин Камчатки при поддержке местных органов власти.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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