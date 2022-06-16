Военные ЦВО доставили гуманитарную помощь в ДНР

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили гуманитарную помощь жителям одного из освобожденных населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Министерство обороны России опубликовало кадры с места событий в четверг, 16 июня.

Гумпомощь жителям ДНР оказали адресно. В ходе акции нуждающимся раздали около 1000 продуктовых наборов, в которые вошли мука, крупы, макаронные изделия, сахар, соль, растительное масло, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, сливочное масло и чай.

В Минобороны рассказали, что гуманитарная помощь жителям населенных пунктов на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, оказывается по согласованию с муниципалитетами, а состав продуктовых наборов определяется исходя из нужд населения.

Военные помогают жителям освобожденных территорий регулярно.

Так, 5 июня российские военнослужащие привезли гумпомощь в освобожденные населенные пункты Харьковской области. Груз раздали семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам.

30 мая Военные Тихоокеанского флота доставили более 30 т гуманитарного груза от жителей Камчатки населению Донбасса. Помощь собирали жители и работники предприятий края под эгидой благотворительности, организованной общественниками из Союза женщин Камчатки при поддержке местных органов власти.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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