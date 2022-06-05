Российские военные вручили подарки и гумпомощь ветеранам под Харьковом

Военнослужащие Вооруженных Сил России привезли в освобожденные населенные пункты Харьковской области гуманитарную помощь. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщило Минобороны РФ.

Груз раздали семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам. Помимо этого, российские солдаты вручили подарки и продовольственные наборы ветеранам Великой Отечественной войны.

Местные жители поблагодарили военных за поддержку.

Ранее в этот день российские военнослужащие Центрального военного округа организовали раздачу гуманитарной помощи жителям освобожденного Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Солдаты доставили несколько тонн продовольствия. В продуктовые наборы вошли крупы, консервы, макароны, масло и сладости. Это продовольствие поможет жителям пережить непростой период возвращения к мирной жизни.

3 июня гуманитарную помощь городу Кременная в ЛНР, до сих пор подвергающемуся обстрелам националистов, передала Ростовская область. Благодаря переданной городу муке в местной пекарне теперь смогут обеспечить горожан свежим хлебом.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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