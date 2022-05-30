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Военные ТОФ доставили более 30 тонн гумпомощи населению Донбасса

Военнослужащие Тихоокеанского флота доставили более 30 тонн гумпомощи от жителей Камчатки населению Донбасса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили отправку с Камчатки более 30 тонн очередной партии гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

На аэродроме Елизово военнослужащие совместно со спасателями регионального МЧС загрузили в самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России 10 тонн бутилированной воды и 5 тонн рыбной консервированной продукции.

Отмечается, что гумпомощь собирали жители и работники предприятий края под эгидой благотворительности, организованной общественниками из «Союза женщин Камчатки» при поддержке местных органов власти.

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Кроме того, ранее самолётами морской авиации Тихоокеанского флота уже были отправлены более 200 коробок с продуктами и жизненно-необходимыми вещами. До жителей Донбасса гумпомощь долетела с остановкой во Владивостоке, где коробки из самолетов морской авиации были погружены в самолеты ВТА.

Ранее, 28 мая, стало известно, что в ближайшие дни начнется выдача гуманитарной помощи жителям взятого ранее под контроль ДНР города Красный Лиман. Отмечалось, что в понедельник, 30 мая, груз с помощью доставят в центр Красного Лимана.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что военные доставили 80 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области. Жителям Харьковской области помогают школьники, клубы пенсионеров, небольшие общественные организации, а также крупные компании со всей России.

Кроме того, в пятницу, 27 мая, основатель Команды возможностей в Республике Крым Евгений Пичугин рассказал, что в Херсон, Мелитополь, Донецк и Мариуполь прибыли две фуры гуманитарной помощи для животных, собранной в рамках кампании «Зоодруг». Для кошек и собак привезли 8 тонн гуманитарной помощи.

25 мая сообщалось, что раздавать доставленную российскими военными гумпомощь помогают волонтеры из числа местных жителей населенных пунктов Донбасса. Так военные доставили около 70 т очередной гуманитарной помощи в населенный пункт Харьковской области, мирные граждане выступили волонтерами и помогали военным ВС РФ разгружать автомобили с жизненно-необходимым грузом

Ранее, 21 мая, стало известно, что в Луганскую Народную Республику прибыл поезд из 68 вагонов с 2400 т российской гуманитарной помощи. «Поезд помощи Донбассу» организовал Народный фронт вместе с «Российскими железными дорогами» (РЖД).

До этого, 5 апреля, более 200 коробок с продуктами питания и предметами первой необходимости для жителей Донбасса были доставлены автомобильным транспортом Тихоокеанского флота на военный аэродром Елизово в Петропавловске-Камчатском.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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