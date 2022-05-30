Военные ТОФ доставили более 30 тонн гумпомощи населению Донбасса

Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили отправку с Камчатки более 30 тонн очередной партии гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

На аэродроме Елизово военнослужащие совместно со спасателями регионального МЧС загрузили в самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России 10 тонн бутилированной воды и 5 тонн рыбной консервированной продукции.

Отмечается, что гумпомощь собирали жители и работники предприятий края под эгидой благотворительности, организованной общественниками из «Союза женщин Камчатки» при поддержке местных органов власти.

Кроме того, ранее самолётами морской авиации Тихоокеанского флота уже были отправлены более 200 коробок с продуктами и жизненно-необходимыми вещами. До жителей Донбасса гумпомощь долетела с остановкой во Владивостоке, где коробки из самолетов морской авиации были погружены в самолеты ВТА.

Ранее, 28 мая, стало известно, что в ближайшие дни начнется выдача гуманитарной помощи жителям взятого ранее под контроль ДНР города Красный Лиман. Отмечалось, что в понедельник, 30 мая, груз с помощью доставят в центр Красного Лимана.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что военные доставили 80 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области. Жителям Харьковской области помогают школьники, клубы пенсионеров, небольшие общественные организации, а также крупные компании со всей России.

Кроме того, в пятницу, 27 мая, основатель Команды возможностей в Республике Крым Евгений Пичугин рассказал, что в Херсон, Мелитополь, Донецк и Мариуполь прибыли две фуры гуманитарной помощи для животных, собранной в рамках кампании «Зоодруг». Для кошек и собак привезли 8 тонн гуманитарной помощи.

25 мая сообщалось, что раздавать доставленную российскими военными гумпомощь помогают волонтеры из числа местных жителей населенных пунктов Донбасса. Так военные доставили около 70 т очередной гуманитарной помощи в населенный пункт Харьковской области, мирные граждане выступили волонтерами и помогали военным ВС РФ разгружать автомобили с жизненно-необходимым грузом

Ранее, 21 мая, стало известно, что в Луганскую Народную Республику прибыл поезд из 68 вагонов с 2400 т российской гуманитарной помощи. «Поезд помощи Донбассу» организовал Народный фронт вместе с «Российскими железными дорогами» (РЖД).

До этого, 5 апреля, более 200 коробок с продуктами питания и предметами первой необходимости для жителей Донбасса были доставлены автомобильным транспортом Тихоокеанского флота на военный аэродром Елизово в Петропавловске-Камчатском.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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