Волонтеры из РФ доставили 8 т гумпомощи для животных Донбасса и Украины

Две фуры гуманитарной помощи для животных, собранной в рамках кампании «Зоодруг», прибыли в Херсон, Мелитополь, Донецк и Мариуполь. Об этом пятницу, 27 мая, рассказал основатель Команды возможностей в Республике Крым Евгений Пичугин.

«Мы привезли сегодня 8 тонн гуманитарной помощи для животных — для кошечек, для собачек. Также еще медикаменты привезли: перевязочные, антибиотики и так далее, чтобы можно было поправить здоровье. <...> Так что младших братьев мы не бросаем», — рассказал он.

Корма и другие предметы первой необходимости были переданы местным активистам для последующего распределения в приюты и контактные зоопарки. Также помощь окажут бездомным животным.

Ранее, 25 мая, Московский зоопарк отправил гуманитарный груз с большим количеством корма для животных зоологическим паркам Донбасса. В сборе помощи приняли участие желающие по всей России.

11 апреля стало известно, что представители «Общероссийского народного фронта» были в мариупольском зоопарке, откуда помогли вывезти львицу и тигрят в более безопасное на тот момент место — в зоопарк «Придорожный» под Донецком.

10 апреля сообщалось, что звери из Мариупольского зоопарка на фоне действий украинских войск оказались на грани катастрофы. Животным было буквально нечего есть.

7 апреля в Московском зоопарке стартовала Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины #МыВместе. Сообщалось, что в рамках акции Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с движением #МыВместе и «Общероссийским народным фронтом» окажут адресную помощь животным регионов в поставке кормов, лекарственных препаратов, а также стройматериалов для восстановления разрушенных вольеров.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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