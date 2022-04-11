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Московский зоопарк поможет животным Донбасса

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Московский зоопарк в рамках акции #МыВместе поможет животным из зоопарков Донбасса и освобожденной территории Украины. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе «Общероссийского народного фронта».

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Некоторых обитателей Мариупольского зоопарка, переживших стрельбу украинских нацбатальонов, сложности с кормом и отсутствие электричества, уже вывезли в более безопасное место — зоопарк «Придорожный» под Донецком. В их числе два двухмесячных тигра и полуторагодовалая львица Zамира.

«Представители «Народного фронта» были в этом зоопарке несколько дней назад, познакомились с его хозяевами, которые помогли вывезти львицу и тигрят, и вместе придумали ей имя Zамира, в честь российских военных, которые несут мир, так необходимый Донбассу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря движению #МыВместе помощь будет оказана всем зоопаркам Донбасса и освобожденной территории Украины.

«Пункт сбора помощи в Москве работает ежедневно в c 9:00 до 20:00 по адресу: улица Большая Грузинская, 9. Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам в рамках акции опубликован на сайте Московского зоопарка. Поддержать акцию можно и направив любую сумму на счет Фонда национальной природы. Реквизиты также есть на сайте», — сообщили в пресс-службе.

10 апреля сообщалось, что звери из Мариупольского зоопарка на фоне действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались на грани катастрофы. Животным не хватало корма. После того как зоопарк в конце марта обстреляли украинские военные, в результате чего погибли как люди, так и животные, на связь с учреждением вышли активисты и зоозащитники. Сложность возникла не в том, чтобы купить корм, а в том, чтобы его передать.

До этого, 7 апреля, в Московском зоопарке стартовала Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины #МыВместе. В рамках акции Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с движением #МыВместе и «Общероссийским народным фронтом» окажут адресную помощь животным регионов в поставке кормов, лекарственных препаратов, а также стройматериалов для восстановления разрушенных вольеров.

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