Звери из зоопарка в Мариуполе оказались на грани катастрофы из-за ВСУ

В Мариупольском зоопарке на фоне действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) разразилась своя собственная гуманитарная катастрофа. Животным не хватает корма, о чем сообщил корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин 10 апреля с места событий.

После того как зоопарк в конце марта обстреляли украинские военные, в результате чего погибли как люди, так и животные, на связь с учреждением вышли активисты и зоозащитники. Сложность возникла не в том, чтобы купить корм, а в том, чтобы его передать.

«Основная сложность сейчас — это доставка. Одно дело собрать этот груз, другое — довезти», — сообщила президент фонда защиты дикой природы Анастасия Козич.

Активисты сейчас ищут контакты людей в Донецкой Народной Республике (ДНР), которые смогут помочь. И надеются, что на проблему обратят внимание госструктуры, найдя ее решение вместе. Еды для животных осталось буквально на несколько дней.

На территории зоосада находятся больше 40 животных. Район, в котором расположен зоопарк, сейчас полностью зачищен, однако еще несколько дней назад бои шли совсем рядом. Во время них осколками убило двух верблюдов и ранило их мать. Верблюдица лежит на входе уже несколько дней и не подпускает посторонних.

Ранее, 29 марта, Сафиулин показал обстановку в зоопарке Мариуполя после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах запечатлена разрушенная территория зоопарка, обстрелянный забор, множество пустых вольеров.

28 марта представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что окраины Мариуполя полностью находятся под контролем военных ДНР, а в центре города бои продолжаются. Он подчеркнул, что силы ДНР продолжают зачистку, проверяется каждый квадратный метр из-за оставленных мин.

26 марта сообщалось, что силы ДНР выбили украинских националистов из жилых кварталов Мариуполя и блокировали их в промзоне. При этом боец чеченского подразделения ВС РФ рассказал, что украинские националисты бегут из Мариуполя.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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