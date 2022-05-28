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Выдача гумпомощи в Красном Лимане в ДНР начнется в ближайшие дни

Администрация Красного Лимана: выдача гуманитарной помощи начнется в ближайшие дни
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Выдача гуманитарной помощи жителям взятого ранее под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР) города Красный Лиман начнется в ближайшие дни. Об этом сообщил в субботу, 28 мая, глава администрации Енакиево Роман Храменков.

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«Вчера мы были на окраинах Красного Лимана, уже практически внутри города. Сегодня его освободили, но военные проводят зачистку. Попросили нас, чтобы мы привезли гуманитарку», — цитирует его сайт Донецкого агентства новостей.

По словам Храменкова, в тот же день гумпомощь привезли на окраину города. В понедельник ее доставят в центр Красного Лимана.

Один конвой с гуманитарной помощью уже направлен, 29 мая выйдет следующий. Дорога у длинномерных машин занимает больше времени. Как только военные завершат работу в Красном Лимане, там организуют центр гуманитарной помощи и начнут проводить эвакуацию нуждающихся в ней жителей.

О взятии города Красный Лиман под полный контроль ВС РФ и сил ДНР ранее в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Накануне стало известно, что военные Донбасса при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили Красный Лиман, установив над ним полный контроль. Кроме того, военные ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка, заблокировав их в населенном пункте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле. Спецоперация была начата на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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