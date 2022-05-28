Минобороны сообщило о взятии города Красный Лиман под полный контроль

Город Красный Лиман взят под полный контроль ВС РФ и сил ДНР, сообщил 28 мая официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — сказал генерал.

Накануне стало известно, что военные Донбасса при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили Красный Лиман, установив над ним полный контроль. Кроме того, военные ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка, заблокировав их в населенном пункте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле. Спецоперация была начата на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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