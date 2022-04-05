Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о заинтересованности в расследовании событий в Буче
Мир
Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ
Политика
Полянский исключил применение ядерного оружия на Украине
Политика
Небензя представил доказательства постановки провокации в Буче
Мир
Конгрессмены США просят Байдена увеличить поставки оружия Украине
Мир
Ребенок пострадал после обстрела ВСУ в Донецке
Мир
Кулеба усомнился в дипломатическом способе разрешения ситуации вокруг Украины
Экономика
Reuters сообщило о намерении США ввести ограничения на выплаты по госдолгу РФ
Мир
Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины гуманитарную ситуацию в стране
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о росте доли «стелс-Омикрона» в РФ до 80%
Сюжет:

Военнослужащие ТОФ помогли доставить гуманитарный груз для населения Донбасса

Военнослужащие Тихоокеанского флота помогли доставить гуманитарный груз для Донбасса от жителей Камчатки
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) оказали помощь в доставке гуманитарного груза для населения Донбасса от жителей Камчатки, сообщает во вторник, 5 апреля, отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Как отмечается, более 200 коробок с продуктами питания и предметами первой необходимости для жителей Донбасса были доставлены автомобильным транспортом Тихоокеанского флота на военный аэродром Елизово в Петропавловске-Камчатском, где их загрузили в самолет.

Прощайтесь с оружием: остаткам украинской группировки предложили покинуть Мариуполь
ВС России для эвакуации готовы обеспечить заход судов в порт Бердянск и выход из него

Экипаж воздушного судна Ту-134 морской авиации Тихоокеанского флота выполнил перевозку груза с аэродрома Елизово на Камчатке на аэродром Кневичи во Владивостоке. Оттуда гуманитарная помощь бортом военно-транспортной авиации ВКС отправится в центральную часть России и далее автомобильным транспортом будет доставлена в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Сообщается, что сбор посылок был организован по инициативе общественной организации «Союз женщин Камчатки» в рамках акции всероссийской организации «Союз женщин России», проводимой во всех регионах страны.

Ранее, 4 апреля, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин рассказал о наращивании гуманитарной помощи населению Украины. Кроме того, Фомин отметил, что 4 апреля с 06:00 Россия вновь открыла гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя. При этом российская сторона готова обеспечить заход судов в порт Бердянск для эвакуации иностранных граждан.

2 апреля российские военные впервые доставили гуманитарную помощь жителям города Изюма Харьковской области и его окрестностей. Общий объем груза составил более 45 т. Населению были переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

30 марта в Минобороны РФ сообщили о доставке гуманитарной помощи мирному населению Херсона. Более 1 тыс. жителей города получили продукты первой необходимости. Помимо хлеба, круп, сахара и консервов, всем пришедшим к областной администрации людям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости, добавили в ведомстве.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022