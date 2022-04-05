Военнослужащие ТОФ помогли доставить гуманитарный груз для населения Донбасса

Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) оказали помощь в доставке гуманитарного груза для населения Донбасса от жителей Камчатки, сообщает во вторник, 5 апреля, отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Как отмечается, более 200 коробок с продуктами питания и предметами первой необходимости для жителей Донбасса были доставлены автомобильным транспортом Тихоокеанского флота на военный аэродром Елизово в Петропавловске-Камчатском, где их загрузили в самолет.

Экипаж воздушного судна Ту-134 морской авиации Тихоокеанского флота выполнил перевозку груза с аэродрома Елизово на Камчатке на аэродром Кневичи во Владивостоке. Оттуда гуманитарная помощь бортом военно-транспортной авиации ВКС отправится в центральную часть России и далее автомобильным транспортом будет доставлена в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Сообщается, что сбор посылок был организован по инициативе общественной организации «Союз женщин Камчатки» в рамках акции всероссийской организации «Союз женщин России», проводимой во всех регионах страны.

Ранее, 4 апреля, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин рассказал о наращивании гуманитарной помощи населению Украины. Кроме того, Фомин отметил, что 4 апреля с 06:00 Россия вновь открыла гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя. При этом российская сторона готова обеспечить заход судов в порт Бердянск для эвакуации иностранных граждан.

2 апреля российские военные впервые доставили гуманитарную помощь жителям города Изюма Харьковской области и его окрестностей. Общий объем груза составил более 45 т. Населению были переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

30 марта в Минобороны РФ сообщили о доставке гуманитарной помощи мирному населению Херсона. Более 1 тыс. жителей города получили продукты первой необходимости. Помимо хлеба, круп, сахара и консервов, всем пришедшим к областной администрации людям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости, добавили в ведомстве.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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