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Российские военные доставили 80 т гумпомощи жителям Харьковской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные доставили 80 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области в ходе спецоперации по защите населения Донбасса. Об этом 28 мая сообщило Министерство обороны (МО) России.

Отмечается, что гумпомощь сопровождала военная полиция Вооруженных Сил (ВС) РФ на грузовых автомобилях.

В населенные пункты привезли продовольствие и предметы первой необходимости, заявили в пресс-службе военного ведомства. По их информации, в первую очередь, необходимой помощью обеспечиваются семьи с детьми.

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«Гречневая крупа, консервы, подсолнечное масло, сахар, мыло, шампуни, зубная паста, детские и взрослые памперсы. Но, главное – мука, соль и дрожжи. Здесь недавно организованно начали печь хлеб», — следует из материала министерства.

Подчеркивается, что жителям Харьковской области помогают школьники, клубы пенсионеров, небольшие общественные организации, а также крупные компании со всей России.

Пришедшую из РФ помощь разносят по кварталам, подвалам и убежищам. Помогают в этой работе волонтеры.

Местные жители, в свою очередь, благодарят российских военнослужащих за оказанную помощь.

Ранее в пятницу, 27 мая, сообщалось, что две фуры гуманитарной помощи для животных, собранной в рамках кампании «Зоодруг», прибыли в Херсон, Мелитополь, Донецк и Мариуполь. Корма и другие предметы первой необходимости были переданы местным активистам для последующего распределения в приюты и контактные зоопарки. Также помощь окажут бездомным животным.

21 мая сообщалось, что в Луганскую Народную Республику прибыл поезд из 68 вагонов с 2400 т российской гуманитарной помощи. «Поезд помощи Донбассу» организовал Народный фронт вместе с «Российскими железными дорогами» (РЖД).

До этого, 16 мая, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров рассказал, что общественники при содействии Минобороны РФ передали более 60 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской и Херсонской областей. Московские суворовцы открыли пункт приема гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных городов и сел Украины, уточнил он.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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