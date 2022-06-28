В детдома и школу-интернат ЛНР доставили гумпомощь

Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь детским домам и школе-интернату Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры с места событий представил во вторник, 28 июня, корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Доставляют не только продуктовые наборы с кондитерскими изделиями, чаем и сладостями, но и детские игрушки, в которых особенно нуждаются детдома на освобожденных территориях. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) не только для того, чтобы передать подарки, но еще и проведать спасенных детей. Солдаты этого подразделения, рискуя жизнью, вывозили их в тыл из другого такого интерната, который находился на линии фронта. «Люди в погонах» из-под обстрелов эвакуировали более 20 детей, большая часть которых — сироты.

Помогают не только тем, кого спасли. Всего на таком довольствии у гуманитарного батальона несколько детдомов. Кроме того, российские военные регулярно собирают заявки в населенных пунктах, жители которых особенно остро нуждаются в продуктах питания ввиду отсутствия средств и обеспечения продовольствием. Среди тех, кто получает продуктовые наборы, преимущественно многодетные семьи.

Гуманитарная помощь беженцам и жителям освобожденных населенных пунктов, оказывается регулярно по согласованию с муниципалитетами. Состав продуктовых наборов определяется исходя из нужд местных жителей.

Так, 20 июня, Военные ЦВО доставили очередную партию гумпомощи в Донбасс. Колонны российской военной техники доставляют продовольствие максимально оперативно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».