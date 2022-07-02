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Энергетики России и Белгородская область направили в Харьков 167 т помощи

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Фото: t.me/vvgladkov
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Энергетики России совместно с правительством Белгородской области направили гумконвой с крупной партией оборудования в Харьковскую область. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Груз объемом 167 т доставила колонна из десяти автомобилей.

«В составе груза — оборудование и расходные материалы, которые предназначены для восстановления системы электроснабжения в Купянском, Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области. Так, только трансформаторного масла было доставлено 25 т», — написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

Гладков пояснил, что масло необходимо, например, для ремонта трансформаторов в Балаклее, где почти месяц была разбита подстанция, которая обеспечивала электроэнергией весь город.

Ранее, в начале июня, сообщалось о восстановлении энергомоста между системами электроснабжения Белгородской и Харьковской областей. Благодаря этому электричеством обеспечены 400 тыс. человек в Купянском, Изюмском, Волчанском, Шевченковском, Боровском и других районах.

Белгородская область регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям Украины. Для этого в регионе открыт специальный логистический центр. В частности, совместно с партией «Единая Россия» и ОНФ в Харьковскую область поставляются лекарства и донорская кровь.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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